Dark seconda stagione: il nuovo trailer si concentra su Jonas

Mancano sempre meno giorni per l’arrivo della seconda stagione di una delle serie più attese del catalogo Netflix. E per questo è stato appena pubblicato un nuovo teaser trailer, incentrato sul protagonista Jonas e i suoi viaggi nel tempo, intitolato, non a caso, “Il percorso dell’eroe”.

Dark seconda stagione: in arrivo il 21 giugno

Come vi avevamo già fatto sapere, la serie ideata da Baran bo Odar e Jantje Friese avrà tre stagioni, e la seconda conterà 8 episodi. Oramai l’arrivo della season 2 su Netflix è imminente, con l’inizio dell’estate, il 21 giugno. Precedentemente era stato pubblicato il trailer “Mystery”. Noi vi lasciamo con il teaser “Il percorso dell’eroe” qui sotto.