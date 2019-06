Overcooked 2: trailer per il lancio del DLC Night Of The Hangry Horde

Con Overcooked 2 eravamo rimasti a marzo con le novità in arrivo con il DLC Campfire Cook Off. Oggi invece Team17 ha pubblicato il trailer del nuovo contenuto a pagamento in arrivo nel party game tra ricette, fornelli e tanti ostacoli da superare. Si tratta di Night Of The Hangry Horde, che è disponibile da oggi su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Il prezzo del singolo DLC è di 8.99 euro, ed è possibile acquistare il season pass che comprende questo DLC più il già citato Campfire Cook Off e un altro che arriverà nel 2019 al costo di 18,99 euro.

Overcooked 2: nuove mappe, livelli e chef!

Ecco cosa porterà Night Of The Hangry Horde all’interno di Ovecooked 2:

La nuova modalità Orda (con orde di nemici da sfamare prima che distruggano il castello)

12 nuove cucine

4 nuovi chef (fantasma, vampiro, lupo mannaro e il ritorno di boxhead)

Nuove ricette e utensili (zuppe e ghigliottina)

Il comunicato sul sito ufficiale mostra tutte le novità di questo nuovo DLC a tema horror. Oltretutto è disponibile anche l’aggiornamento gratuito All at Sea pack, che comprende nuovi chef a tema mare e pirati.