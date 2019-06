Marvel’s Avengers sarà giocabile anche da soli

Durante la conferenza E3 di Square Enix abbiamo finalmente avuto modo di vedere per la prima volta il titolo Marvel’s Avengers, sviluppato da Crystal Dynamics in collaborazione con Eidos Montreal dedicato ai famosi eroi Marvel. Dopo aver mostrato il gioco in azione, il team di sviluppo ha svelato qualche dettaglio sulla struttura di gioco.

Marvel’s Avengers: la campagna principale e le componenti multiplayer saranno separate

Durante una sessione di Q&A, Crystal Dynamics ha avuto modo di svelare qualche dettaglio in più sulla natura cooperativa del gioco. Secondo quanto affermato dagli sviluppatori, quasi tutti i contenuti presenti nella produzione potranno essere affrontati in singleplayer, nonostante il team inciti i giocatori alla cooperativa. La campagna principale e le missioni multiplayer, infatti, saranno completamente slegate tra di loro, permettendo ai giocatori di affrontarle come più desiderano. Il tutto sarà gestito tramite una base operativa in cui sarà possibile scegliere in quale tipo di missione avventurarsi. Il gioco sarà disponibile dal prossimo 15 maggio 2020.