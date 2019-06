First 4 Figures: in arrivo la statua di Amaterasu

Di tanto in tanto vi mostriamo le statue che producono First 4 Figures, artisti specializzati nella realizzazione di vere e proprie opere d’arte con protagonisti i personaggi di anime e videogiochi. Poche ore fa sul loro canale YouTube è stato pubblicato un breve teaser che mostra il prossimo lavoro in arrivo. Si tratta di Amaterasu, dea del sole sotto forma del lupo bianco Shiranui e protagonista di Okami.

First 4 Figures: un teaser per Amatersu

Sul sito ufficiale potete vedere tutti i dettagli con tanto di foto. Il pre-ordine della statua sarà disponibile dal 21 giugno, dopo la classica diretta streaming su Facebook con domande e risposte. Noi vi lasciamo al breve teaser qui sotto.

