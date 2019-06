Yooka-Laylee and The Impossible Lair: gameplay trailer dal Nintendo Treehouse

Yooka-Laylee and The Impossible Lair è stato protagonista durante il Nintendo Treehouse, dove sono stati svelati nuovi dettagli sul gameplay. Prendendo ispirazione da The Legend of Zelda: Breath of the Wild sarà possibile avere accesso al livello finale fin dall’inizio del gioco. Tuttavia, completare quel livello sarà praticamente impossibile, quindi il team di Playtonic ha implementato una meccanica precisa per dare a tutti la possibilità di battere il gioco.

Yooka-Laylee and The Impossible Lair: presenterà una meccanica di gioco particolare

In Yooka-Laylee and The Impossible Lair The Lair l’ultimo livello di gioco sarà quattro volte più grande di un livello normale e non avrà checkpoint. Se verrai colpito dovrai ricominciarlo da zero. Playtonic ha quindi inserito una meccanica di gioco che prevederà l’utilizzo dei membri del Royal Beettalion, che salverai durante il corso del gioco, per rendere il livello finale più facile da completare. Ogni Bee, dei 48 presenti nel gioco, fornirà un aiuto al giocatore.

Yooka-Laylee and The Impossible Lair arriverà su Nintendo Switch, PC, PS4 e Xbox One entro la fine dell’anno.