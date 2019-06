Hollow Knight Silksong si mostra nel primo video gameplay

Hollow Knight Silksong è il seguito dell’acclamato titolo metroidvania sviluppato dalla software house indie Team Cherry. Nato dalle ceneri di quello che doveva essere un’espansione del gioco originale, Silksong sarà un vero e proprio sequel e garantirà un nuovo personaggio principale, tanti nuovi nemici e lo stile che ha reso famoso il capolavoro di Team Cherry. In attesa di scoprire la data di uscita del titolo, il Nintendo Treehouse ci mostra il primo video gameplay.

Hollow Knight Silksong: Hornet entra in azione

Grazie al Nintendo Treehouse abbiamo la possibilità di vedere per la prima volta in azione il nuovo gioco di Team Cherry. Nel video in calce alla notizia, è possibile dare un primo sguardo ai cambiamenti che il team di sviluppo ha apportato alla formula di gameplay, legati principalmente ad Hornet, nuovo personaggio principale già conosciuto nel primo capitolo. Grazie alle abilità di Hornet sarà possibile saltare più in alto arrampicandosi alle sporgenze, avere un range d’attacco più elevato, sfruttare l’aculeo per attaccare in diagonale in salto e curarsi istantaneamente mentre si è a mezz’aria. Le novità, ovviamente, non finiscono qui poiché ci saranno cambiamenti legati all’esplorazione della mappa e l’aggiunta del crafting per creare attrezzi utili alla nostra eroina. Al momento il gioco non ha ancora una data di uscita, sarà disponibile inizialmente su Nintendo Switch e PC.