Astral Chain: il gameplay sarà una via di mezzo fra Bayonetta e NieR Automata

Astral Chain è stato al centro di un nuovo video pubblicato da Nintendo, nel quale Takahisa Taura di PlatinumGames svela nuovi dettagli sul gioco. Nel filmato, Taura-san afferma che lo stile di gioco di Astral Chain sarà una via di mezzo fra Bayonetta e NieR: Automata. Taura è sicuramente qualificato per fare questa valutazione, considerando che è stato il Lead Gameplay Designer di NieR: Automata.

Astral Chain: i Legion al centro del gioco

Fra gli altri argomenti trattati dal game director, vi sono i Legion, dei compagni di gioco che ricordano molto gli Stands di Jojo. Non solo sarà possibile controllarli per combattere un nemico, ma anche per combattere più avversari. Oltre a questo, potrai usare il tuo Legion in varie forme e il personaggio principale potrà usare oggetti curativi per dargli supporto.

Ultima curiosità, ma non meno importante, ci saranno molti gatti di diverse razze nel gioco e sarà divertente cercarli tutti.