Marvel’s Avengers: i volti dei protagonisti non cambiarenno

Marvel’s Avengers, dopo la presentazione avvenuta durante la conferenza Square Enix dell’E3, si è trovato subito al centro delle critiche dei fan, i volti dei personaggi, in particolare, sono stati criticati per la mancanza di somiglianza a quelli dei film e per una realizzazione tecnica non all’altezza. Dopo queste critiche, pareva che Square Enix avesse deciso di modificarli, ma la notizia è stata smentita dalla software house giapponese.

Marvel’s Avengers: Crystal Dynamics nega il cambiamento dei volti

In un’intervista a IGN.com, il direttore creativo principale di Crystal Dynamics, Shaun Escayg, ha dichiarato: “Stiamo ascoltando e accogliendo con favore i feedback della nostra comunità, ma al momento non ci sono piani per cambiare i volti dei personaggi.”

Escayg ha affermato che nel prodotto finale la qualità dei personaggi sarà migliore: “Il trailer mostra filmati di gameplay pre-alpha, il che significa che il livello di dettaglio e la qualità generale dei modelli di personaggi continueranno a migliorare man mano che ci avviciniamo al lancio “.

Marvel’s Avengers sarà pubblicato il 15 maggio su PS4, Xbox One e PC.