Grand Theft Auto Online: il casinò Vinewood aprirà presto

Una delle aggiunte più richieste dai fan di Grand Theft Auto Online sta per diventare realtà, Rockstar ha annunciato che il casinò aprirà i battenti presto. Finalmente il gigantesco striscione “Opening Soon” sparirà dall’edificio situato nel lussuoso quartiere di Vinewood.

Le voci dilaganti delle ultime settimane, sono quindi state confermate. Secondo il leaker “TezFunz2”, Rockstar apporterà modifiche al casinò man mano che si avvicina la data di apertura, con dei lavori in corso che verranno mostrati nel gioco. Rockstar descriverà in dettaglio i contenuti che i giocatori potranno trovare nel casinò prima di essere pubblicati. Ciò significa che forse delle notizie su una data di rilascio, arriveranno presto.

Il motivo per cui il casinò è così atteso è dovuto proprio allo striscione “Opening Soon” , presente da quando Grand Theft Auto Online è stato lanciato nel 2013, L’attesa però, sta finalmente finendo.

Opening soon: A luxury casino in the heart of Vinewood… pic.twitter.com/fSM9xXFk23

— Rockstar Games (@RockstarGames) June 13, 2019