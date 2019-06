The Last of Us Part II: la data di uscita rivelata da Ashley Johnson?

The Last of Us Part II, insieme a Death Stranding è sicuramente una delle esclusive Sony più attese, ma al contrario del gioco di Kojima, che è in arrivo l’8 novembre, non siamo ancora a conoscenza della data di uscita del gioco dei Naughty Dog. Ora parrebbe che che l’attrice Ashley Johnson, che nel gioco da voce e movenze a Ellie, abbia accennato alla data di uscita durante una video intervista rilasciata a Brian Foster.

Interrogata sulla data di uscita del gioco, la Johnson, ha iniziato a pronunciare la parola febbraio prima di accorgersi della gaffe e fermarsi. Visto e considerato il fatto che alcune settimane fa il giornalista di Kotaku, Jason Schrier, aveva ipotizzato lo stesso periodo di uscita possiamo presumere che l’informazione sia attendibile. Ovviamente ora non ci resta che attendere per vedere se questa voce verrà confermata.

Looks like Death Stranding is about to get announced for a November release. The Last of Us 2 was also planned for fall 2019 but I actually just heard it got bumped to early 2020, possibly February? Either way, wild final year for PS4 https://t.co/wh6kimA73b

— Jason Schreier (@jasonschreier) May 29, 2019