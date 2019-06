I Best of E3 2019 di GamesVillage

Best of | Con la conclusione di un E3 storico come l’edizione del 2019, in realtà, sarebbe difficile tirare le somme sui miglior progetti del Convention Center. Questo perché, come già sapevamo, l’anno corrente ha anche segnato l’assenza storica di PlayStation dalle conferenze della kermesse losangelina, e con essa è indubbiamente venuta a mancare una delle voci più importanti nella games industry. Dire il contrario sarebbe deleterio ma, a onor del vero, anche senza il nome di Sony abbiamo osservato non solo la rivalsa di Microsoft, ora l’unica delle grandi aziende ad avere avuto una sua presentazione inedita al Convention Center, ma anche idee, sogni da concretizzare e… Nintendo, che con un Direct è riuscita ad avere una rilevanza unica a livello mondiale, tra annunci e ritorni graditi. In tutto ciò, ovviamente, non sono mancati anche i titoli che hanno da sempre animato la fiera, tra cui Ubisoft, Bethesda e Square Enix, che nelle loro conferenze hanno mostrato non solo le loro immancabili gemme, ma anche delle idee solide, uniche – anche in serie già rinomate in tutto il mondo – dandoci un nuovo, emozionante sguardo verso le novità della prossima generazione. Chi ci segue su GamesVillage avrà già avuto un’idea della nostra lista ma, avendo fatto tutti i conti sulle opere in lizza, non ci resta che rivelarvi le nostre scelte per la fiera dell’Electronic Entertainment Expo.

BEST OF THE SHOW – Final Fantasy VII Remake

BEST TECHNICAL ACHIEVEMENT – Cyberpunk 2077

BEST INNOVATION – Dying Light 2

BEST MULTIPLAYER – Borderlands 3

BEST NEW IP – Control

BEST HARDWARE – Orion (Bethesda & id Software)

BEST ANNOUNCEMENT – GhostWire Tokyo

BEST LINEUP – Nintendo

SURPRISE OF THE SHOW – Watch Dogs: Legion