Samurai Shodown poteva essere un’esclusiva Epic Games Store su PC

La storica serie picchiaduro Samurai Shodown, sviluppata da SNK, tornerà su PlayStation 4 e Xbox One a fine mese, mentre i giocatori PC e Nintendo Switch dovranno attendere la fine dell’anno. Durante una recente intervista sono emersi interessanti dettagli sulla pubblicazione del gioco.

Samurai Shodown: un’offerta di esclusività ad SNK

In una intervista ai microfoni di Game Focus il director del gioco, Nobuyuki Kuroki, ha svelato che una famosa piattaforma digitale su PC avrebbe proposto un’offerta di esclusività per il picchiaduro sviluppato da SNK. La software house avrebbe rifiutato semplicemente perché le aspettative di vendita per il titolo superavano di gran lunga l’offerta di questa nota piattaforma. Nonostante il director non abbia esplicitamente fatto nomi, non è difficile legare la faccenda all’Epic Games Store che, dal momento della sua pubblicazione, ha sempre cercato accordi di esclusività con le software house.