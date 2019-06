Fire Emblem Three Houses: presentato il personaggio di Petra

Anche durante la settimana dell’E3 2019, Koei Tecmo non perde tempo e continua a presentare i personaggi principali del prossimo Fire Emblem Three Houses, nuovo titolo della celebre serie RPG. Oggi, la software house ha presentato il personaggio di Petra.

Fire Emblem Three Houses: una descrizione di Petra della Casa delle Aquile Nere

Il nuovo personaggio presentato da Koei Tecmo per il suo prossimo titolo RPG è Petra della Casa delle Aquile Nere. La storia di Petra è una delle più interessanti tra quelle svelate finora. La ragazza è la nipote del re delle Isole Brigitte, ed è stata mandata all’Accademia degli Ufficiali come simbolo di subordinazione delle Isole verso l’Impero. Il gioco arriverà in esclusiva Nintendo Switch il prossimo 26 luglio.