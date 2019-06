Wolfenstein Youngblood: le microtransazioni saranno solamente estetiche

In occasione dell’E3 2019 sono stati svelati nuovi dettagli riguardo Wolfenstein Youngblood, spin off della serie FPS in arrivo su tutte le console a fine luglio. Come vi abbiamo precedentemente riportato, è stato confermato che il gioco avrà delle microtransazioni le quali, però, non saranno legate alle armi da fuoco.

Wolfenstein Youngblood: Bethesda fa luce sulle microtransazioni

Secondo quanto riferito negli ultimi giorni, le microtransazioni saranno legate ad una valuta chiamata Gold Bars, che permetterà ai giocatori di usare soldi reali per compare skin, emote ed upgrade per le armi da fuoco. Oggi, Bethesda ha fatto chiarezza sulla questione. Ai microfoni del portale VG24/7, la software house ha specificato che le Gold Bars serviranno solamente per gli oggetti estetici, mentre sarà presente un’altra valuta chiamata Argento (non acquistabile con soldi reali) per comprare i potenziamenti delle armi. Una spiegazione che ha fatto tirare un sospiro di sollievo a tutti gli appassionati. Il titolo sarà disponibile su tutte le console il prossimo 26 luglio.