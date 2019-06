Cyberpunk 2077: il gameplay dell’E3 2019 sarà mostrato al pubblico in agosto

Cyberpunk 2077 è stato il protagonista principale della conferenza Xbox all’E3 2019, CD Projekt RED dove è stato esibito un nuovo trailer del gioco, ma lo studio ha anche mostrato un gameplay esteso riservato ai media. Marcin Momot, il capo della community globale della software house polacca, ha comunicato tramite twitter, che durante il PAX West, che si svolgerà tra il 30 agosto e il 2 settembre, il gameplay verrà finalmente reso pubblico.

Cyberpunk 2077: 48 minuti di gameplay saranno mostrati al pubblico in agosto

Il nuovo video offrirà ai fan 48 minuti in cui V esplora Night City, inoltre ci permetterà di dare un nuovo sguardo sul personaggio di Keanu Reeves, Johnny Silverhand.

Questo sarà il secondo trailer con cui CD Projekt RED ci mostra il gameplay, ma ci sono ancora alcuni aspetti poco chiari. Per esempio, non è ancora stato svelato come funzionerà il multiplayer online del gioco, quindi ci aspettiamo che prima del rilascio del gioco, che avverrà il 16 aprile 2020, arrivino ancora nuove informazioni.

https://twitter.com/Marcin360/status/1138702041625309184