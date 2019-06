Final Fantasy VII Remake: il secondo capitolo è in fase di pianificazione

Il produttore di Final Fantasy VII Remake, Yoshinori Kitase, ha fornito maggiori dettagli sulla visione e sullo sviluppo del titolo in un lungo post sul suo blog dopo l’E3 2019, fiera in cui è stato ampiamente mostrato al pubblico e alla stampa. Stampa che ha potuto provare con mano una demo dei primi 20 minuti di gioco.

Final Fantasy VII Remake: Midgard è la protagonista del primo capitolo

Eccovi di seguito tutte le informazioni fornite da Yoshinori Kitase:

Il team di sviluppo ha iniziato pianificare e delineare il volume complessivo dei contenuti per il secondo capitolo e, grazie al lavoro svolto per il primo gioco, prevediamo uno sviluppo più efficiente. Abbiamo i nostri programmi e piani interni, ma per ora vorremmo concentrarci a fornire informazioni sul primo capitolo del progetto.

Il primo gioco del progetto si svolge nella città Midgar, abbiamo scelto di concentrarci su di essa in quanto rappresenta al meglio il mondo di Final Fantasy VII più di ogni altra location. Molte persone potrebbero pensare che Midgar sia molto oscura a prima vista, ma in realtà la città presenta elementi colorati e vari. Abbiamo deciso di non utilizzare un approccio fotorealistico con il design, ma piuttosto qualcosa di più stilizzato per rendere onoro al gioco originale.

Gameplay e storia rinnovati

I valori creativi alla base della serie di Final Fantasy sono l’innovazione, lo spingersi oltre i confini e sorprendere i giocatori, questo progetto condivide questi valori. I membri del nucleo originario del team di sviluppo, non vogliono ricreare semplicemente il gioco originale con una grafica migliorata ma vogliono andare oltre, raccontando una storia più profonda e fornendo un’esperienza di gioco moderna.

Il mondo dei videogiochi è cambiato dall’uscita di Final Fantasy VII. Allora non avevamo accesso a cose come il doppiaggio e il motion capture. Grazie ad essi nel Remake possiamo mettere una maggiore enfasi sullo storytelling. Questo ci consente di rendere i personaggi più espressivi che mai, migliorando i livelli di immersione e divertimento.

Per quanto riguarda il gameplay, puntiamo a creare una nuova interpretazione dei concetti classici dei Jrpg, con un’evoluzione accessibile del sistema ATB grazie al controllo tattico. Il sistema che abbiamo creato consente il controllo di più membri del party, permettendoti di scegliere tra una vasta gamma di abilità e incantesimi. Puoi controllare il tuo personaggio preferito mentre impartisci ordini ad altri o lasciarli guidare dall’IA. La Materia sarà presente e la potrai utilizzare per personalizzare il tuo stile di gioco e per migliorare le tue abilità.

Final Fantasy VII Remake sarà pubblicato per PlayStation 4 il 3 marzo 2020.