Persona 5 Royal: due nuovi trailer mostrano le novità del gameplay

Persona 5 Royal, la riedizione potenziata di Persona 5, si è mostrata nuovamente tramite due trailer pubblicati da Atlus. Il primo è dedicato a Kasumi, con un Persona che parla di lei e dice che sarà interessante vedere se in realtà sarà un amica o una nemico. Inoltre viene spiegato che il gioco avrà una funzione Teatro/galleria che ci permetterà di guardare eventi passati. Inoltre, gli elementi relativi a Goro Akechi verranno espansi in qualche modo, anche se non ci sono informazioni chiare su ciò che ciò comporta.

Persona 5 Royal: nuovi nemici e tesori in arrivo

Successivamente vengono mostra le nuove caratteristiche del combattimento e dei Palace. Prima di tutto, saranno introdotti nuovi nemici molto forti chiamati “Kyouma”. Se li sconfiggi, riceverai oggetti rari. Un altro modo di garantirsi nuovi oggetti arriva tramite il tesoro chiamato “Ishi”, può essere trovato nei Palace, e raccoglierli tutti garantirà un accessorio raro.

Altre novità riguardano il fatto che ci si potrà muovere più facilmente, grazie a ciò si potranno cogliere i nemici a sorpresa da distanze maggiori rispetto al gioco originale. Inoltre, un’opzione di personalizzazione per le armi consentirà di applicare ad esse nuovi bonus.

Persona 5 Royal uscirà in Giappone il 31 ottobre 2019, in esclusiva per PS4, e ad ovest nel 2020.