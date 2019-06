Cyberpunk 2077: CD Projekt voleva Keanu Reeves o nessun altro

Uno degli eventi più eclatanti di questo E3 2019 appena conclusosi è sicuramente quello legato a Cyberpunk 2077 e al personaggio di Johnny Silverhand, il quale è interpretato dal noto attore hollywoodiano Keanu Reeves. CD projekt Red ha svelato qualche dettaglio in più sull’ingaggio dell’attore.

Cyberpunk 2077: un personaggio perfetto per Reeves

In merito alla scelta di Keanu Reeves come interprete di Johnny Silverhand, CD Projekt Red ha svelato, durante un’intervista con il portale Destructoid, che il team di sviluppo non stava cercando un attore hollywoodiano generico per il ruolo: durante lo sviluppo il personaggio aveva preso una tale connotazione e un tale carattere da farlo diventare perfetto per Keanu Reeves, per il team sarebbe stato “molto figo” poterlo ingaggiare, “O lui o nessun altro” è stato il pensiero della software house; il resto, come si suol dire, è storia. Il gioco sarà disponibile dal 16 aprile 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.