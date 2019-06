Red Dead Redemption 2: la Soundtrack ufficiale in arrivo il 12 luglio

Uno dei motivi che ha decretato il successo di Red Dead Redemption 2 è da attribuire sicuramente alla magnifica colonna sonora che accompagna i giocatori durante le spericolate avventure di Arthur Morgan. Fino ad oggi, era impossibile per gli appassionati poter ascoltare la colonna sonora tramite canali ufficiali, ma Rockstar ha finalmente una buona notizia per tutti i fan.

Tramite un post sul profilo ufficiale Twitter, Rockstar Games ha annunciato che la Soundtrack ufficiale del titolo western arriverà su iTunes il prossimo 12 luglio; al momento non sono stati comunicati altri store e piattaforme digitali. La tracklist comprenderà 13 tracce musicali tratte dal gioco e chiunque la preordinerà riceverà come bonus due singoli chiamati Crash of Worlds, di Rocco DuLuca e Table Top, di Lanois. Il gioco di Rockstar Games è già disponibile su PlayStation 4 e Xbox One.

The Music of Red Dead Redemption 2: Original Soundtrack is coming July 12

Pre-order now from iTunes to download the first two singles: https://t.co/g7ZvfgWUia

More details: https://t.co/tSK9K5JXDW pic.twitter.com/AuqZ5QcNFU

— Rockstar Games (@RockstarGames) June 14, 2019