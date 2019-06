Phantasy Star Online 2: Phil Spencer afferma che non sarà un’esclusiva Xbox

Phantasy Star Online 2 è stato mostrato durante la conferenza Microsoft dell’ E3 2019, e Sega ha rivelato che avrebbe portato per la prima volta il gioco fuori dal Giappone, su Xbox One e PC. Sebbene solo queste due piattaforme sono state confermate finora, il vicepresidente esecutivo di Microsoft, Phil Spencer, ha dichiarato che Phantasy Star Online 2 finirà per arrivare su tutte le piattaforme.

Phantasy Star Online 2: arriverà anche in Europa?

Durante il Nite Two, Phil Spencer ha dichiarato quanto segue su Phantasy Star Online 2:

“È stato bello avere Sega sul palco e lavorare con loro. E sì, il gioco finirà su tutte le piattaforme. Non è questo il punto. Per me, il punto era riuscire ad avere nuovamente Sega sul nostro palco.”

La versione free-to-play per Xbox One e PC di Phantasy Star Online 2 verrà lanciata in Nord America nel 2020. In Giappone, il gioco è apparso su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation Vita e PC. Al momento purtroppo non si hanno notizie di una versione europea, ma rimaniamo speranzosi in proposito.