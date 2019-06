Star Wars Jedi Fallen Order: non ci saranno schermate di caricamento

Star Wars Jedi: Fallen Order non avrà ne schermate ne tempi di caricamento grazie a una trovata intelligente di Respawn Entertainment, il trucco consiste nel mascherare i caricamenti nei momenti in cui Cal Kestis, il protagonista, pilota la sua nave, la Stinger Mantis. In questa nave, c’è una mappa della galassia con cui puoi interagire e decidere dove andare dopo, e poi volarci in qualsiasi momento. Ogni pianeta ha un hub in cui puoi riposare, chiacchierare con la gente del posto, spendere punti per le abilità e altro ancora. E non ci sono schermate di caricamento in questo intero processo.

Star Wars Jedi Fallen Order: la visione degli sviluppatori

“Il mio tipo di visione per il team è, facciamo un mondo di gioco senza interruzioni”, ha detto il direttore creativo Asmussen mentre parlava degli schermi di caricamento mascherati con IGN.com. “Con Stinger Mantis puoi viaggiare in tempo reale, lasciare i pianeti senza interruzioni, saltare nell’iperspazio e atterrare sul prossimo pianeta in tempi relativamente rapidi, molto più velocemente di quanto avevamo inizialmente previsto. ”

Respawn ha svelato inoltre che ci saranno attività da svolgere sulla Stinger Mantis, ma per il momento, mantiene questi dettagli per sé, presumibilmente perché le attività non sono ancora state definite o perché vogliono che siano una sorpresa per il giocatore.

Star Wars Jedi: Fallen Order arriverà su PS4, Xbox One e PC il 15 novembre 2019.