Star Wars Jedi Fallen Order non punta ad essere troppo difficile, longevità nella media

Dopo essere stato mostrato per la prima volta in azione durante l’EA Play, cominciano ad essere divulgati nuovi dettagli su Star Wars Jedi Fallen Order. Dopo aver svelato che il titolo non avrà elementi multiplayer e con una struttura di gioco lineare, molti hanno cominciato a chiedersi quanto potrebbe durare l’avventura. Inoltre, sono tanti i giocatori che temono possa essere troppo facile, a giudicare dalla demo mostrata.

Star Wars Jedi Fallen Order: qualche dettaglio su longevità e difficoltà

Lo Studio Head Vince Zampella e il Director Stig Asmussen di Respawn Entertainment, durante un panel all’E3 2019 hanno svelato qualche dettaglio in più riguardo alla longevità e alla difficoltà del loro prossimo titolo. Gli sviluppatori non sono entrati troppo nel dettaglio con dati concreti (dopotutto il gioco è ancora in sviluppo), ma hanno affermato che il gioco sarà abbastanza difficile, nonostante la demo. Ovviamente non punterà alla difficoltà di giochi come Sekiro o Dark Souls ma sarà comunque impegnativo. Per quanto riguarda la longevità, gli sviluppatori hanno specificato che l’avventura sarà abbastanza “sostanziosa”, con una durata che punta ad essere nella media rispetto al genere di riferimento. Il titolo arriverà su PC, PlayStation e Xbox il prossimo 15 novembre.