Unruly Heroes Recensione

Cosa succede quando Kung Fu Panda incontra Rayman? La risposta potrebbe essere Unruly Heroes, platform game sviluppato da Magic Design Studios, team di sviluppo francese che – guarda caso – tra le sue fila vanta la presenza di ragazzi con un certo Rayman Legends nel curriculum, ultimo capitolo della popolare serie Ubisoft rilasciato nel 2013 e rilanciato recentemente su Nintendo Switch. Ma torniamo ad Unruly Heroes. Il gioco è già uscito su PC, Xbox One e Switch il 23 gennaio, e arriva su PlayStation 4 a distanza di qualche mese con alcune piccole novità (come l’aggiunta di una modalità facile e una difficile, modalità fotografica, lista mosse e nuove skin per gli eroi).

Unruly Heroes, ovvero quando Kung Fu Panda incontra Rayman

Nell’universo narrativo di Unruly Heroes esiste un rotolo magico che fin dall’alba dei tempi ha mantenuto l’equilibrio tra i vari mondi. Uno status quo che – ovviamente – non meglio precisate forze dell’oscurità sono riuscite a spezzare. Perdendo il suo compito di “equilibratore” il rotolo si (auto)distrugge e i suoi frammenti si spargono così per i quattro angoli del mondo. Sarà compito dei quattro eroi respingere le forze del male e riportare l’ordine raccogliendo tutti i pezzi della pergamena magica. (Ovviamente una volta fatto non comparirà nessun Drago Shenron). La trama del gioco è dichiaratamente ispirata al classico della letteratura cinese “Il viaggio in Occidente” ma con uno stile decisamente più irriverente e spensierato, e con alcuni richiami ad opere animate come Dragon Ball e Kung Fu Panda che lo rendono tutto sommato molto scorrevole. Una scrittura semplice e leggera quanto decisamente stilosa e godibilissima nella sua estetica.

Una scimmia, un maiale, un saggio e una bestia…

Il platform targato Magic Design Studios mette il giocatore nei panni di quattro eroi: Sanzang, una sorta di mago/monaco buddista; Wukong, una scimmia capace di trasformarsi in un falco e che combatte con un bastone allungabile (qualcuno ha detto Goku?); il “tank suino” Kihong; e Sandmonk, una vera e propria bestia dalla forza bruta. Tutti e quattro ispirati ai personaggi de “Il viaggio in Occidente”, differiscono l’uno dall’altro non solo per l’aspetto ma soprattutto per le abilità: Wukong e Sandmonk sono personaggi molto veloci e agili, capaci di effettuare il doppio salto, il bestiale Sandmok può distruggere alcuni ostacoli, Kihong è decisamente il più forte nei combattimenti all’arma bianca.

Il giocatore può vestire i panni di un solo personaggio per volta, ma potrà passare all’istante da uno all’altro in qualsiasi momento con la semplice pressione di un tasto. Il gameplay ruota ovviamente in toto attorno a questa meccanica, che consente di sfruttare ad esempio le abilità funambolica della scimmia o della bestia quando si devono affrontare sequenze platforming più complesse, oppure sguinzagliare il maiale “tank” per i combattimenti più ostici o il mago quando si ha la necessità di sfruttare la sua planata.

A ciò si aggiungono poi speciali statue sparse qua e là lungo i livelli che si attivano solo utilizzando il personaggio rappresentato dalle stesse, e permettono di attivare ulteriori abilità speciali: Wukong allunga a dismisura il suo bastone per raggiungere una piattaforma lontanissima o bloccare una minaccia che cade dall’alto; Kihong si gonfia fino a diventare un palloncino e raggiungere quindi zone sopraelevate altrimenti inaccessibile con i normali salti; Sanzang che attiva una sorta di “laserone” capace di colpire determinati bersagli luminosi che attivano poi magari dei portali. Niente statua, invece, per Sandmonk (ma ricordiamo che può già abbattere alcune pareti).

…Ma alla fine userai sempre la scimmia

Tantissima carne al fuoco quella messa dai ragazzi di Magic Design Studios per il character design di Unruly Heroes, ma non sempre la quantità e la varietà premiano. Non in questo caso, perlomeno. Nonostante le possibilità belliche e le numerose skill a cui ogni personaggio può attingere – e che quindi lo differenziano dagli altri tre “colleghi” – alla fine della fiera il giocatore (se vuole semplificarsi la vita, s’intende) tenderà ad utilizzare quasi per tutto il tempo dell’avventura i soli Wukong e Sandmonk, personaggi più veloci ma soprattutto dotati del doppio salto, abilità assolutamente fondamentale per giocare senza troppi problemi ad un platform come Unruly Heroes. Conferire le stesse skill a tutti i personaggi avrebbe certamente appiattito il roster, ma affrontare salti e trappole – come vuole il genere – diventa particolarmente complicato vestendo i panni dei più macchinosi Kihong e Sanzang. Nessuno vieta ovviamente di vestire i panni del maiale guerriero o del monaco, ma il tutto si complica sensibilmente. Uomo avvisato…

Il platform che diventa sparatutto?

Dinamico e divertente il combat system, con una buona manciata di attacchi per ogni personaggio. Il tutto valorizzato da boss fight e miniboss ben studiati e quasi sempre capaci di stimolare il giocatore con pattern d’attacco creativi e sorprendenti. Niente di mai visto o trascendentale, però. È infatti soprattutto fra una boss fight e l’altra che i ragazzi di Magic Design Studios si sono prepotentemente dati da fare, proponendo situazioni uniche e ben diversificare fra loro. Il livello più azzeccato è sicuramente quello in cui i quattro eroi tornano bambini e vengono privati delle loro armi e abilità e, solo ad un certo punto, potranno sparare grazie ad una sorta di arma ancestrale posizionata sopra la loro testa (che poi sono le loro anime). Decisamente un bel twist, che trasforma quello che prima era un semplice platform in un vero e proprio sparatutto a scorrimento, con anche diverse novità sul fronte dei puzzle (a dire il vero negli altri livelli non è che ci abbiano fatto impazzire).

Altro aspetto certamente valido – e qui si vede pesantemente il background professionale dei ragazzi di Magic Design Studios – sono i fondali dai colori vibranti e più in generale l’ispirata direzione artistica. Forse un po’ troppo derivativa e vicina a quella di Rayman. Ma se proprio si deve copiare, meglio farlo bene. E i ragazzi di Magic Design Studios hanno avuto la fortuna di poter “copiare se stessi”.

Oltre alla modalità principale, Unruly Heroes propone una (improbabile) modalità giocatore contro giocatore – ovviamente fino a quattro giocatori, uno per eroe – sia online che in locale. Una possibilità tutto sommato divertente e che valorizza il buon combat system, ma che sembra essere stata “buttata lì” senza troppa cura e difficilmente riuscirà a intrattenere oltre il dovuto. Il discorso vale sia per l’online che il singolo giocatore, ovviamente. La campagna può essere affrontata anche in modalità cooperativa fino a 4 giocatori, purtroppo però solo in locale.

Alla fine dei conti, Unruly Heroes è un platform colorato, irriverente, artisticamente valido e con tante situazioni differenti, capaci di combinare con estremo dinamismo e coerenza azione e puzzle. Un prodotto non esente da difetti, certo, ma capace di offrire qualche ora di sano divertimento, anche in compagnia di altri giocatori.