The Witcher 3: Digital Foundry compara le versioni Switch e PS4

Vista la mole di contenuti e dettagli grafici presenti in The Witcher 3, è stata una sorpresa vedere l’annuncio, durante il Nintendo Direct, della versione per Nintendo Switch. Ovviamente Digital Foundry non ha perso l’occasione per cercare di analizzare il tipo di sacrificio effettuato per portare il titolo sulla console ibrida di Nintendo.

The Witcher 3: i trucchetti tecnici di Saber Interactive

Nel video visibile in calce alla notizia, Digital Foundry ha cercato di analizzare la versione Nintendo Switch con quella PlayStation 4 attraverso il trailer di annuncio mostrato durante il Direct il quale, al momento, è l’unica fonte di materiale prima dell’uscita del gioco. Nonostante il poco materiale disponibile, il canale YouTube è comunque riuscito a tirare le somme di quello che è un porting ritenuto quasi impossibile. Questa versione, infatti, non abbassa semplicemente la risoluzione ma sfrutta alcuni trucchi tecnici per far girare degnamente il titolo. Il gioco sarà disponibile nel corso del 2019.