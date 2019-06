Tales Of Arise: il nuovo Tales of non sarà open world

Tales of Arise è stato annunciato alla conferenza Xbox di Microsoft, e i fan della serie hanno subito vissuto momenti di euforia per poi porsi delle domande sul mondo di gioco. Il trailer ha mostrato un Tales tecnologicamente più avanzato rispetto ai precedenti, e quindi è lecito chiedersi se questo titolo cambierà le tradizioni della serie.

Tales Of Arise: novità in arrivo per la serie, ma senza snaturarla

Gameinformer ha intervistato in proposito Yusuke Tomizawa, il nuovo produttore della serie Tales, dopo che Hideo Baba ha lasciato la compagnia. Tomizawa ha sottolineato che il trailer di rivelazione non aveva un’interfaccia utente, quindi i sospetti sulla mancanza di una classica world map non sono corretti.

Tuttavia, ciò non significa che non ci saranno dei cambiamenti. Tomizawa non ha voluto entrare nei dettagli sul Linear Motion Battle System, ma ha affermato che ci saranno alcune novità, però non tali da stravolgere il gioco per chi già conosce la serie.

Tales of Arise arriverà su PlayStation 4, Xbox One e PC nel 2020.