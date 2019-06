Astral Chain: un nuovo video ci mostra le Boss Fight

In attesa di poter provare con mano Astral Chain, nuovo titolo action sviluppato da Platinum Games in uscita ad agosto su Switch, il Nintendo Treehouse continua a mostrarci nuovi spezzoni di gameplay direttamente dall’E3 2019.

Astral Chain: Boss Fight articolate

Dopo aver mostrato alcune sessioni di gameplay legate all’addestramento in combattimento del nostro personaggio e agli inseguimenti in moto, il nuovo video gameplay del Nintendo Treehouse (della durata di più di mezz’ora) ci porta a vedere in modo più approfondito le meccaniche di investigazione e le Boss Fight presenti, le quali richiederanno grande abilità da parte del giocatore poiché si dovrà sfruttare tutto l’arsenale in possesso e decifrare le mosse del nemico. Il titolo sarà disponibile in esclusiva Nintendo Switch dal prossimo 30 agosto.