Pokémon Spada e Scudo: Game Freak spiega l’assenza del Pokédex nazionale

Pokèmon Spada e Scudo durante l’E3 2019 sono balzati al centro dell’attenzione grazie un nuovo importante annuncio: questi due nuovi giochi della serie includeranno un Pokedex regionale e non quello nazionale, quindi il quantitativo di Pokémon presente sarà inferiore rispetto al passato. Questa notizia ha scatenato l’ira di alcuni fan su twitter, la protesta ha portato alla creazione di massa di meme con l’iconica frase “Gotta catch’em all”.

Pokémon Spada e Scudo: il passaggio a una console di nuova generazione comporta dei sacrifici

Per questo motivo il produttore di Pokemon Spada e Scudo, Junichi Masuda, ha deciso di fornire alcune delucidazioni in merito alla decisione, questo è avvenuto durante un’intervista rilasciata a VG247. Queste le parole

“Sapevamo che a un certo punto non saremmo stati in grado di continuare indefinitamente a supportare tutti i Pokémon, per questo abbiamo deciso di fare una selezione di quelli preferiti dal pubblico, tenendo in considerazione l’equilibrio del sistema di battaglia”.

“Ora che siamo passati allo sviluppo su una console più potente stiamo creando animazioni di qualità superiore. Questo porta via del tempo e sarebbe stato impossibile integrare tutti i Pokémon esistenti prima della data di pubblicazione del gioco.”

Pokemon Spada e Scudo è in arrivo esclusivamente su Nintendo Switch il 15 novembre 2019.