Tales of Arise: nuovo trailer dal Tales of Festival, svelati i nomi dei protagonisti

Durante la conferenza Microsoft dell’E3 2019 è stato mostrato per la prima volta il nuovo Tales of Arise. Nonostante non si sappia ancora nulla sui cambiamenti apportati alla formula di gameplay del nuovo capitolo della serie, durante il Tales of Festival è stato pubblicato un nuovo trailer e svelati i nomi dei protagonisti.

Tales of Arise: nuove sequenze dal Tales of Festival

Per chi non lo sapesse, il Tales of Festival è un evento annuale, che ricorre in questi giorni, dedicato alla serie RPG di Bandai Namco. Nella giornata di oggi è stato pubblicato un nuovo trailer per il mercato giapponese che mixa scene già viste nel trailer di annuncio con nuove scene di gameplay. Sono stati, inoltre, svelati i nomi dei personaggi principali e i rispettivi doppiatori giapponesi: Alphen sarà il nome del protagonista maschile e sarà doppiato da Takuya Sato. La protagonista femminile si chiamerà, invece, Shionne e sarà doppiata da Shino Shimoji. Il titolo sarà disponibile nel corso del 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.