Tales of Crestoria: nuovo trailer dal Tales of Festival

Già qualche ora fa vi avevamo parlato del Tales of Festival, evento annuale della saga Bandai Namco. In quella news vi abbiamo parlato di Tales of Arise e di come sono stati svelati i nomi dei protagonisti del gioco. Ora invece vi parliamo di un nuovo trailer di Tales of Crestoria, JRPG in arrivo su dispositivi Android e iOS.

Tales of Crestoria: mostrati personaggi e abilità

Il filmato in questione mostra diverse scene di combattimento, e si concentra in particolare sui diversi personaggi del titolo e sulle loro Mystic Artes e abilità. Il gioco arriverà durante questo 2019. Noi vi lasciamo al filmato qui sotto.

