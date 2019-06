Remnant From The Ashes: pubblicato il demo showcase dell’E3

Remnant From The Ashes era presente all’E3 di Los Angeles, mostrando al pubblico un nuovo video. Durante la manifestazione era possibile giocare anche con la versione di prova. In questi giorni sono usciti diversi video che mostrano proprio quella demo. Qualche ora fa sono gli stessi di Gunfire Games che hanno deciso di pubblicare una lunga sessione di gameplay (quasi un ora) del loro gioco.

Remnant From The Ashes: le tre classi in azione

La sessione, giocata dal community manager SoFeech, mostra tutti e tre gli Archetypes (Hunter, Ex-cultist e Scrapper) e le loro differenti armi, armature e mod. Ricordiamo che il gioco sara sarà disponibile dal 20 agosto su PC (via Steam), PlayStation 4 e Xbox One. Noi vi lasciamo al video qui sotto.