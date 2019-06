Marvel Ultimate Alliance 3: nuovo gameplay dalla demo dell’E3 2019

Manca poco più di un mese all’uscita di Marvel Ultimate Alliance 3 The Black Order, nuovo titolo action sviluppato dal Team Ninja e Koei Tecmo dedicato ai famosi supereroi Marvel. In attesa dell’uscita del gioco, è possibile vederlo in azione direttamente dall’E3 2019.

Marvel Ultimate Alliance 3: la demo mostra una missione del gioco

Il video, in calce alla notizia, mostra dieci minuti di gameplay presi direttamente dalla demo disponibile per il pubblico all’E3 2019, la quale mostra una missione disponibile nel gioco principale. Vengono, inoltre, mostrati il sistema di comandi e la schermata di selezione degli eroi. Il titolo sarà disponibile dal prossimo 26 luglio in esclusiva Nintendo Switch.