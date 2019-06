Intervista a Jerk Gustafsson: “Wolfenstein non è mai stato così vasto”

Wolfenstein | Quando pensiamo a Wolfenstein, al leggendario titolo di id Software, almeno generalmente ci vengono in mente tre elementi: il nazismo, molto probabilmente Adolf Hitler e, subito dopo, il loro peggior incubo. Terror-Billy, omonimo di William B. J. Blazkowicz, è arrivato a guadagnarsi la nomea di essere non solo una indistruttibile macchina della morte, ma di essere soprattutto una indistruttibile macchina della morte nazista! E questo dettaglio, beninteso, non è un’ovvietà. The New Colossus – secondo capitolo del remake, uscito nel 2017 – si era difatti attirato una fetta di odio dal popolo americano dopo che gli stessi utenti avevano notato un certo riferimento tra i terribili eventi di Charlottesville e la premessa narrativa di Wolfenstein; una follia, diranno alcuni, eppure The New Colossus è divenuto in quegli anni un serio strumento politico. Ed ecco perché Wolfenstein Youngblood ha le stesse potenzialità di fondo, nel bene e nel male. Oltre a essere un titolo dannatamente divertente. Con due protagoniste femminili, ossia Le Gemelle Terribili, figlie tra l’altro del nostro adorato Blazkowicz, MachineGames ha stretto una collaborazione con Arkane Studios per costruire un titolo totalmente fuori dagli schemi e indicato alla cooperazione tra i giocatori. Per scoprire di più sulla natura di Wolfenstein Youngblood, abbiamo avuto la possibilità di intervistare Jerk Gustafsson, Exectutive Producer di MachineGames, al Convention Center dell’E3 2019. Ecco cos’ha saputo dirci in merito alle novità in arrivo su Youngblood.

Wolfenstein Youngblood: un punto di non ritorno

Innanzitutto, com’è nata l’idea di implementare la cooperativa nel gioco?

Beh, ne abbiamo sempre pensato prima di farlo effettivamente! Ormai abbiamo realizzato dei videogiochi story driven per una buona parte della nostra storia e, quando abbiamo avuto l’opportunità di lavorare con Arkane, ecco che è tornato il desiderio di creare altre tipologie di giochi; Cyberpilot, il titolo in VR, fa parte di questi progetti. Non appena è arrivato il momento di realizzare il prossimo capitolo principale di Wolfenstein, però, abbiamo pensato di proseguire a piccole dosi. Ed ecco perché abbiamo pensato alla cooperativa e, infine, alle figlie gemelle di Blazkowicz nel ruolo delle protagoniste assolute.

La possibilità di giocare con un compagno come cambierà le dinamiche di gioco? Avete dovuto effettuare un lavoro di bilanciamento generale?

Sì, abbiamo dovuto rivedere un bel po’ di cose prima di procedere nello sviluppo! Ci siamo dovuti impegnare per incoraggiare i giocatori a dividersi nel corso delle missioni pur di vedere un obiettivo da più prospettive diverse, così come abbiamo voluto sostenere la loro comunicazione tramite delle emote, che funzionano tra l’altro come buff diretti, senza contare la loro maturazione nel corso della narrazione! Queste sono le maggiori aggiunte che abbiamo voluto integrare in Wolfenstein Youngblood per renderlo più maturo e anche diverso rispetto ai predecessori. Ah, ovviamente non abbiamo dimenticato i nemici! Per evitare di rendere il gioco una passeggiata nelle mani di due utenti, abbiamo aumentato ulteriormente il numero dei soldati!

Le Gemelle Terribili saranno destinate a sostituire Terror-Billy?

Per quanto riguarda gli ambienti di gioco, quando saranno grandi? La presenza di un compagno muterà significativamente l’esplorazione?

La demo che abbiamo presentato qui (al Convention Center dell’E3) è tutta focalizzata su una zona lineare del gioco, quella iniziale. Pian piano, procedendo nell’esperienza, i giocatori avranno modo di arrivare in altri luoghi e vedere un mondo decisamente più aperto. Wolfenstein non è mai stato così vasto, e ovviamente le zone di Parigi saranno la chiave di volta per espandere ancor di più questo concetto.

Sotto il profilo del gameplay, quali sono le novità più importanti di questo nuovo capitolo?

Al di fuori del lato cooperativo e della non linearità di Youngblood, ci siamo concentrati anche nella personalizzazione dell’armamentario. Se in The New Order e The New Colossus erano disponibili 2, magari 3 potenziamenti per alcuni fucili, in Youngblood ogni utente avrà la possibilità di rendere davvero uniche le singole armi da fuoco, perfezionando così le tattiche da poter adottare nel corso dell’avventura. Anche questo, insomma, è stato un elemento fondamentale da migliorare nel corso dello sviluppo.

Pensate che l’assenza di Blazkowicz possa aprire a futuri capitoli senza il potente soldato uccidi nazisti?

Forse! Ci si può discutere ovviamente, ma non dimentichiamoci che anche in Youngblood comanderemo due Blazkowicz assolutamente toste e dedite a eliminare tutti i nazisti in vista! La verità è che dopo aver lavorato per oltre 20 anni su protagonisti e antieroi maschili, ci siamo divertiti a cambiare direzione! In questi progetti stiamo cercando di spingere moltissime novità inedite, e con Jes e Soph ci siamo divertiti da matti!