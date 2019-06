Fable: un nuovo capitolo è in lavorazione, ma non arriverà presto

Fable 4 era uno dei titoli che in molti aspettavano all’E3 2019, tante voci e leak suggerivano che sarebbe stato rivelato durante la conferenza Microsoft, ma questo non è avvenuto. Ora secondo un nuovo rapporto di Eurogamer.net, un nuovo titolo della serie sarebbe in sviluppo ma non si chiamerà Fable 4. Sfortunatamente, però, sembra che non lo vedremo presto, perché il gioco è ancora nella fase iniziale di sviluppo.

Fable: l’ispirazione per un nuovo gioco sarebbe arrivata grazie al successo di Horizon Zero Dawn

Secondo il rumor, Playground Games , i creatori di Forza Horizon, sono al lavoro sul gioco, ma si tratta di un team completamente nuovo e non dello stesso che lavora ai Forza. Se questo nuovo report è accurato, il nuovo Fable sarà un action RPG open-world con un budget considerevole e 200 sviluppatori impegnati nella creazione del gioco.

Come ben saprete, due anni fa Microsoft interruppe la serie, e cancellò Fable Legends, quindi, perché ora vorrebbe riprenderla? Sempre secondo le nuove voci sarebbe perché Horizon: Zero Dawn li ha convinti che un gioco single player possa avere successo sul mercato.

Come in tutti i casi di rumor anche questo va preso con le pinze, anche se tutti ci auguriamo che il nuovo Fable sia uno dei titoli in uscita su Xbox Scarlett.