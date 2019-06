Fallout 76: Bethesda sta finalmente consegnando le borse di tela

Fallout 76 è uscito da ben sette mesi, e Bethesda ha finalmente iniziato a consegnare le borse di tela a coloro che hanno acquistato la Power Armor Edition. Per chi non lo sapesse, il “bag-gate” di Fallout 76, è nato quando chi aveva acquistato la Power Armor Edition si è visto recapitare una borsa economica in nylon invece di quella West Tek in tela.

Fallout 76: le nuove borse sono di buona qualità

Bethesda, per rimediare al pasticcio, inizialmente rimborsò gli utenti con una magra quantità di valuta in-game, ma nel dicembre 2018 ha comunicato che stava fabbricando borse di tela di ricambio che ora stanno iniziando a essere consegnate.

L’ utente di Reddit, Andarne ha riferito del loro arrivo e ha pubblicato alcune foto dell’articolo, incluso uno scatto che confronta la borsa di nylon economica con la nuova borsa di tela, nylon è quello a sinistra mentre la tela è sulla destra. L’utente si è detto molto soddisfatto della nuova borsa e ha riferito che le cuciture sono di ottima qualità.