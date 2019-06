Animal Crossing New Horizons: Mr. Resetti licenziato, aggiunto l’Auto-Save

Animal Crossing: New Horizons ha finalmente una data di uscita, dato che Nintendo ha rivelato che verrà lanciato il 20 marzo 2020. Il gioco doveva uscire quest’anno, ma Nintendo ha dovuto rimandarlo fino al 2020 per garantire che i suoi sviluppatori mantengano un buon equilibrio tra vita lavorativa e vita privata.

Animal Crossing New Horizons: quale sarà il futuro di Mr. Resetti?

Tuttavia, sembra che persino nel pacifico mondo di Animal Crossing: New Horizons, la minaccia di perdere il proprio lavoro in un batter d’occhio sia fin troppo reale. Durante un’intervista post-E3, Aya Kyogoku, leader del progetto di New Horizons , ha rivelato che il signor Resetti ha perso il lavoro al Reset Surveillance Center a causa di una nuova funzione nel gioco che salva automaticamente i progressi del giocatore.

Nei precedenti giochi di Animal Crossing, Mr. Resetti si scatenava spesso quando il giocatore resetteva il gioco senza salvare prima i propri progressi. Tornando al gioco dopo aver commesso il passo falso, il signor Resetti metteva in discussione i principi morali del giocatore, mentre minacciava di cancellare il loro file di salvataggio. Kyogoku ha spiegato che a causa della funzione di salvataggio automatico, il ruolo di Resetti nel gioco non è più necessario, ma a quanto pare sta già cercando un nuovo lavoro quindi probabilmente lo rivedremo nel gioco.