The Sinking City Provato dall’E3 2019

The Sinking City | Vedere l’anima di Lovecraft tra decine e decine di produzioni commerciali, tra l’altro focalizzate sui soliti racconti, farà sicuramente storcere il naso ai lettori appassionati dei suoi mondi sovrannaturali – complice anche la recent(issim)a uscita di Call of Cthulhu – eppure The Sinking City, ultima fatica di Frogwares e Bigben Interactive, ha ora tutte le potenzialità per trasmettere con serietà e vezzo creativo le varie epopee dei romanzi; imitandole non solo nelle visioni orrorifiche dei Grandi Antichi, ormai una certezza a ogni adattamento, ma anche nella più banale atmosfera generale. Ci troviamo infatti nei roaring twenties, ma nel nostro caso non andremo ad ascoltare la composizione di un jazzista o a osservare con un’insaziabile curiosità le novità dell’art déco; no, in questo inferno tutto personale andremo a impersonale Charles W. Reed, un investigatore americano che, richiamato nella distante città di Oakmont, nel Massachusetts, si troverà a indagare su una misteriosa inondazione che è arrivata ormai ad affliggere l’intera città. Gli abitanti, inoltre, non sembrano ormai così sani da poterci aiutare nella nostra esplorazione tra i distretti, mentre le stramberie continuano incessantemente ad aumentare. In questo continua sensazione di disagio, riusciremo a risolvere il caso? Immergendoci in una breve demo al Convention Center di quest’ultimo E3 2019, abbiamo avuto la possibilità di provare a fare luce sulle ultime novità di The Sinking City.

The Sinking City: il mistero di Oakmont

Partendo dalla fase introduttiva della demo, The Sinking City si muoverà in funzione della stessa inondazione che ha colpito la città di Oakmont, obbligandoci quindi a spostarci nei distretti tramite una fragile barchetta a motore. Fin qui nulla di strano, se non che cominciano già a uscire fuori le prime magagne di The Sinking City. Districarsi tra i vari vicoli di Oakmont risulterà difatti una vera e propria impresa, e a poco serve la mappa di gioco dell’investigatore, che dovrebbe invece avere il compito di farci muovere da un punto all’altro della via. Nonostante ciò, ecco che le parole di Sergey Oganesyan, Community Manager di Frogwares, ci rincuorano. Difatti l’intera esperienza andrà vissuta anche da un punto di vista meramente visivo, alternando i movimenti iniziali e confusi di Reed tra le nuove vie con la memoria del giocatore: ogni via andrà ricordata per legarla a un determinato personaggio o a un evento in arrivo, intensificando quello che, a detta degli autori, vuole essere l’esperienza definitiva dedicata a Lovecraft. E i riferimenti – artistici e narrativi – sono come non mai chiari e diretti in The Sinking City, soprattutto quando si va a pensare alla storia de La maschera di Innsmouth. E anche altri racconti, brevi o lunghi che siano, avranno un loro spazio all’interno della storia.

Tra realtà e fantasia, anche l’investigatore Reed subirà ben presto la maledizione di Oakmont.

A livello di gameplay, invece, abbiamo notato fin da subito delle similitudini piuttosto marcate con un certo Silent Hill; nello specifico con il più recente Homecoming. Il sistema di gioco risulta infatti legnoso agli occhi del giocatore abituato agli horror dell’ultima generazione videoludica, lasciando un triste, amaro boccone ogni qualvolta ci si trova costretti a utilizzare le armi da fuoco del nostro investigatore. Il sistema funziona al meglio, beninteso, ma sarà sempre incomparabile agli ultimi esempi del Third Person Shooter; un peccato, viste le mostruosità lovecraftiane che ci troveremo ad affrontare. Fortunatamente, il problema viene alleggerito via le sensazioni forgiate sapientemente da Frogwares, già rinomata per progetti quali l’intera saga videoludica di Sherlock Holmes. In certi frangenti ci troveremo dopotutto a percepire in maniera evidente il passato videoludico dell’azienda ucraina; come nei puzzle, che ora svolgono il compito di confondere ulteriormente le scene del crimine. E Reed, in ogni singolo caso, dovrà rimettere a posto i frammenti per arrivare al colpevole di turno, rimettendo in ordine le prove nelle sue vicinanze. La struttura, nonostante sia banalotta alla radice, riesce comunque a funzionare e a garantire qualche fugace momento di soddisfazione, impegnandoci ad analizzare dei brevi filmati per ogni ricordo e andando a ritroso, poi avanti, per arrivare infine a un nome diretto, o a una direzione da seguire. Quella che sembra essere un’investigazione come tante, però, è destinata a tramutarsi in una fuga sfasata tra allucinazioni spazio-temporali e vere e proprie apparizioni demoniache. A questo punto c’è da chiedersi solo una cosa, ossia se The Sinking City riuscirà a dosare le investigazioni e i combattimenti con la stessa cura di un buon vino, maturato al punto giusto e pregno di sapori da poter distinguere e assaporare.

Ma se volessimo tirar fuori un altro punto a favore dall’intera struttura di The Sinking City, vi è ovviamente un sistema di dialogo che ci consente di parlare con molti (se non tutti) gli abitanti visibili nella città di Oakmont, in grado sia di darci delle informazioni fondamentali che di depistarci totalmente dalla retta via, bloccandoci magari in una (ennesima) trappola mortale. Anche in questi momenti sta al nostro ingegno capire quando dover seguire la voce di uno sconosciuto e quando, invece, tenersi alla larga dal prossimo nemico! Ovviamente non abbiamo individuato la banale dicotomia tra il bianco e il nero nei cittadini del luogo, perciò siamo anche costretti a spostarci tra biblioteche, distretti di polizia e altri luoghi d’informazione pur di trovare delle conferme obiettive ed essere sicuri al 100% di star andando nella giusta direzione. In tal senso è stata proprio Frogwares ad averci garantito alcuni metodi alternativi per arrivare a svariati risultati diversi, con gli stessi che andranno man mano a cambiare il fato di ogni personaggio nel gioco. Considerando la situazione di Oakmont, le sorti non saranno delle migliori!

In conclusione, l’ultima demo giocabile di The Sinking City ci ha convinti, nonostante le solite riserve sul suo sistema di gioco (legnoso, sicuramente antiquato rispetto agli standard odierni) e sulla gestione delle investigazioni, che forse arriveranno a stancare il giocatore nelle loro pedisseque soluzioni. Scendendo oltre l’abisso dell’ignoto, però, vi sono tutte le potenzialità per tramutare il titolo firmato Frogwares in uno dei più grandi rappresentanti di Lovecraft a livello mondiale, almeno nel mercato videoludico. E dopo essere usciti dalla kermesse losangelina, tra un test e una chiacchierata con Sergey Oganesyan, non possiamo non notare un progetto in equilibrio tra la lode e la critica. Soltanto il tempo potrà svelarci il reale valore di The Sinking City, ma al momento siamo sinceramente ottimisti.