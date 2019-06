DOOM Eternal riceverà due espansioni singleplayer

Durante la conferenza di Bethesda dell’E3 2019, sono stati svelati i nuovi dettagli sul nuovo Doom Eternal, comprese la Collector’s Edition e la nuova modalità multiplayer Battlemode. A quanto pare, la software house avrebbe in cantiere ben due espansioni singleplayer per il titolo.

DOOM Eternal: le espansioni confermate dalla Collector’s Edition

Nonostante Bethesda e id Software non abbiano ancora confermato ufficialmente la questione, sembra che sarà presente un Season Pass chiamato Year One Pass. Questo pass compare tra i contenuti disponibili all’interno della Collector’s Edition e darebbe l’accesso a ben due espansioni singleplayer. Considerando che il pass si riferisce al primo anno del gioco, possiamo supporre che le due espansioni verranno rilasciate entro 12 mesi dal lancio, previsto per il 22 novembre. Restate con noi per maggiori informazioni.