Luigi’s Mansion 3: pubblicato il filmato iniziale del gioco

Dopo essersi finalmente mostrato durante il Nintendo Direct dell’E3 2019, con conseguente gameplay approfondito durante il Treehouse, Luigi’s Mansion 3 torna a mostrarsi in quel che sarà la cinematica iniziale del gioco.

Luigi’s Mansion 3: l’arrivo all’hotel infestato

In attesa di mettere le mani sul titolo per Nintendo Switch, su YouTube è stato caricato il filmato iniziale del gioco. Come potete vedere dal video in calce alla notizia, la nuova avventura di Luigi alle prese coi fastidiosi fantasmi inizierà con il viaggio in pullman del gruppetto formato da Mario, Peach, Toad, e lo stesso Luigi, che li porterà in vacanza presso il magnifico hotel che si rivelerà infestato. Il gioco sarà disponibile in esclusiva Nintendo Switch entro la fine del 2019.