Mortal Kombat 11: il DLC di Terminator svelato da Google

Il recente e acclamato picchiaduro sviluppato da NetherRealm Studios, Mortal Kombat 11, riceverà nel corso dei prossimi mesi tanti nuovi combattenti che si aggiungeranno all’interno del roster. Tra questi troviamo sia guerrieri già visti nei precedenti capitoli sia nuovi, facenti parte di brand cinematografici storici. Uno dei personaggi in arrivo potrebbe essere legato al brand di Terminator.

Mortal Kombat 11: il DLC svelato da una pubblicità

Stando alle ultime indiscrezioni comparse sul web, uno dei futuri DLC del picchiaduro sarà legato a Terminator. Nelle scorse ore, infatti, tra i risultati della ricerca del titolo su Google, compariva una pubblicità, dal sito ufficiale dello stesso, in cui si faceva menzione ad un nuovo personaggio in arrivo del brand Terminator. Non sono trapelati ulteriori indizi, né sulla data di uscita, né su quale personaggio della saga fantascientifica sia in arrivo. Cliccare sulla pubblicità, infatti, rimandava solamente alla pagina iniziale del sito ufficiale. Restate con noi per futuri aggiornamenti. Il picchiaduro è già disponibile su tutte le console.