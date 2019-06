Super Mario Bros: un fan crea un battle royale gratuito su PC

Super Mario Bros. ha finalmente il suo Battle Royale. Questa modalità pare essere la moda del momento e alcuni odiano questa nuova tendenza, quindi la notizia che un fan ha creato un gioco, chiamato Mario Royale, che la introduce nel videogioco più iconico di tutti i tempi è veramente sorprendente.

Super Mario Bros: arriva Mario Royale!

Mario Royale è stato creato da “InfernoPlus“, e viene descritto come un remake totale di Super Mario Bros sul PC che funziona gratuitamente su tutti i browser.

InfernoPlus ha trascorso tre settimane creando Mario Royale che è scritto in HTML5 e utilizza un server back-end Java, e il gioco ha persino il supporto del controller. In Mario Royale, i giocatori possono rompere blocchi, rubare i tuoi potenziamenti e possono attaccarti con i gusci di Koopa.

Ora non siamo sicuri di quanto il gioco possa rimanere online, visto che Nintendo probabilmente non consentirà a InfernoPlus di offrire gratuitamente il gioco NES per molto tempo.