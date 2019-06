Luigi’s Mansion 3: nuovo gameplay incentrato sulla modalità ScareScraper

Il nuovo Luigi’s Mansion 3 si è finalmente mostrato col primo gameplay trailer ufficiale dall’E3 2019. Il gioco è ancora sprovvisto di una data di uscita, ma è stato possibile vederlo in azione durante le sessioni del Nintendo Treehouse. Un ultimo gameplay ci mostra la modalità extra del gioco.

Luigi’s Mansion 3: modalità cooperativa fino a 8 giocatori

L’ultimo video gameplay dal Nintendo Treehouse ci mostra la modalità extra del prossimo gioco dedicato all’amato Luigi. La modalità, chiamata ScareScraper, potrà essere giocata insieme ad altri sette giocatori; il compito di Luigi sarà quello di risolvere degli enigmi e affrontare i fantasmi per salvare i Toad intrappolati nel piano prima dello scadere del tempo prestabilito. Il gioco non ha ancora una data di lancio precisa, ma verrà pubblicato in esclusiva Nintendo Switch entro la fine dell’anno.