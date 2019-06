Marvel’s Avengers includerà anche personaggi meno conosciuti

Marvel’s Avengers, nuovo titolo action adventure di Square Enix, è stato finalmente mostrato al pubblico durante la conferenza E3 2019. In attesa di poter vedere il gameplay e le meccaniche di gioco in modo più approfondito, sono stati comunicati nuovi dettagli legati ai personaggi presenti nel titolo.

Marvel’s Avengers: sarà presente anche Captain Marvel?

Rinvigoriti dal successo delle piccole appartenenti al Marvel Cinematic Universe, Crystal Dynamics ed Eidos Montreal potrebbero semplicemente prendere i soliti supereroi conosciuti grazie ai film, penserete voi. Dopotutto, i ruoli dei protagonisti principali saranno legati a membri degli Avengers già noti come Captain America, Iron Man, Hulk e così via. E invece no, perché i due team di sviluppo hanno confermato che all’interno del titolo ci sarà spazio anche per personaggi meno conosciuti al pubblico di massa. Quali potrebbero essere questi ultimi non ci è ancora concesso saperlo. Alcune teorie farebbero supporre, inoltre, che la voce narrante del trailer di annuncio possa appartenere a Captain Marvel, eroina già nota grazie al recente film. Restate con noi per i futuri aggiornamenti. Il gioco sarà disponibile dal prossimo 15 maggio.