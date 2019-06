Shenmue III: gli sviluppatori stanno valutando l’esclusività su Epic Games Store

Shenmue III sarà pubblicato grazie alla campagna di raccolta fondi su Kickstarter, ma i fan sono rimasti turbati dalla notizia che il gioco sarà lanciato come esclusiva a tempo sull’Epic Games Store. Ora, lo sviluppatore Ys Net afferma che intende “valutare la situazione” con l’accordo di esclusiva una volta che il suo team sarà tornato nei propri uffici dopo l‘E3.

Shenmue III: Ys Net pronta al dietrofront sull’esclusività?

Ys Net, insieme all’editore Deep Silver e Epic, hanno rilasciato una dichiarazione congiunta venerdì sotto forma di aggiornamento di Kickstarter. Il breve post rassicura i fan che gli sviluppatori sono consapevoli delle loro obiezioni all’affare annunciato e chiede loro di aspettare.

Questo è quanto riportato su Kickstarter:

“Vogliamo essere sicuri che i Backer siano consapevoli del fatto che stiamo ascoltando le loro preoccupazioni. Chiediamo gentilmente a tutti i nostri fan di avere un po’ di pazienza, siamo stati all’E3 per mostrare il gioco e dobbiamo tornare ai nostri uffici per valutare la situazione e insieme trovare un modo per giustificare la fiducia che avete riposto in noi”.

Quindi ora sembra che le aziende siano pronte a rivalutare la loro posizione sulla questione. Certo, non è chiaro se saranno in grado di rinegoziare l’accordo con Epic, ma ci sono alcuni fan delusi che sicuramente sperano che lo facciano.