Rainbow Six Siege: svelati i gadget dei prossimi Operatori?

Come ormai tutti i fan dello sparatutto competitivo di Ubisoft sanno, ogni nuova Stagione porta tante novità all’interno di Rainbow Six Siege. Non solo in termini di migliorie per il meta gaming ma anche a livello contenutistico, con nuove mappe e nuovi Operatori (solitamente un Attaccante e un Difensore). Stando alti ultimi rumor, sarebbero trapelati i gadget principali dei prossimi Operatori.

Rainbow Six Siege: ecco nel dettaglio i gadget dei prossimi Operatori

A quanto pare, un insider molto attivo sul portale ResetEra, già noto per aver svelato i contenuti delle passate Stagioni, avrebbe svelato quali saranno i gadget principali degli Operatori in arrivo nello sparatutto Ubisoft con l’avvento della prossima Stagione. Come al solito, i due Operatori saranno un Attaccante e un Difensore. Il primo potrà fare affidamento sulla mobilità consetitagli dall’utilizzo di un rampino speciale, il quale potrà agganciarsi a finestre e altri appigli per permettere all’Operatore di sorprendere i nemici. Il Difensore, d’altro canto, sarà equipaggiato con uno scudo posizionabile a cui è connesso un contenitore; una volta che il primo verrà distrutto, il secondo rilascerà un materiale infiammabile sul pavimento. Al momento non sono ancora noti i nomi degli Operatori. Vi ricordiamo che le informazioni di cui sopra sono frutto di voci di corridoio, prendetele con la dovuta cautela.