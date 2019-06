Dying Light 2: Techland supporterà il titolo per molti anni

Anche dopo questo E3 2019, Dying Light 2 resta uno dei videogiochi più attesi dagli appassionati, che hanno finalmente ricevuto una finestra di lancio per il titolo. Uno degli aspetti che hanno reso celebre il primo capitolo è sicuramente il supporto post lancio che gli sviluppatori polacchi hanno riservato alla produzione. A quanto pare, il team vuole replicare quanto fatto anche per il secondo capitolo.

Dying Light 2: la next gen non complicherà il supporto del titolo

Ai microfoni del portale DualShockers, il team di Techland ha affermato che i piani per il supporto al loro nuovo titolo sono già in corso. Gli sviluppatori stanno, infatti, programmando nuovi contenuti che possano supportare il titolo per molti anni. I membri di Techland hanno continuato affermando che con l’arrivo della next gen non ci sarà nessun tipo di complicazione per tale supporto. Secondo il team, ci sono molte console che continueranno ad essere supportate anche con l’arrivo della next gen. L’attuale generazione continuerà ad essere molto proficua, grazie anche al numero di giocatori che sarà, comunque, molto ampio anche dopo l’uscita delle nuove console. Finché la situazione resterà questa, Techland darà il giusto supporto per il proprio titolo. Il gioco sarà disponibile dalla primavera del 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.