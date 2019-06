The Last of Us Part II: Ashley Johnson ha trollato tutti

The Last of Us Part II, il sequel del capolavoro targato Naughty Dog e non ancora in possesso di una data d’uscita ufficiale su PlayStation 4, non arriverà neppure nel prossimo mese di febbraio. Nell’ultima intervista fatta ad Ashley Johnson, l’attrice che ha prestato movenze e voce ad Ellie, ella ha infatti preso in giro tutti i fan sul periodo d’uscita del titolo.

The Last of Us Part II: niente febbraio 2020

Durante l’intervista, la Johnson si è lasciata scappare un “Ffff” nel corso di una domanda legata all’uscita del gioco, facendoci intuire febbraio come mese d’arrivo del survival-horror. Purtroppo però si è trattato di una “trollata” dell’attrice, che ha ammesso tramite il suo Instagram di essersi divertita a spese dei fan. In realtà, chi conosce bene la bella Ashely sarà che non è una cosa nuova per lei. Spesse volte durante le interviste legate ai giochi in cui ella è “presente”, si diverte lanciando date d’uscita fittizie o addirittura inesistenti (vedi il 31 febbraio o il 32 ottobre). Dunque, l’action-game è ancora atteso in un periodo non ancora svelato del 2020.