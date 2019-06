Toy Story 4: il film non sarà preceduto da un corto

Toy Story 4 (qui trovate il trailer), film conclusivo della saga animata della Pixar, è uno dei prodotti più attesi di questa torrida estate. L’opera, che sarà nelle sale italiane dal 26 giugno, vedrà impegnati vecchi e nuovi giocattoli (come il simpatico Forky) in una nuova avventura dove Woody si separerà dal gruppo.

Toy Story 4 avrà una particolarità

Come è stato ripreso dal sito Slate, il lungometraggio non avrà il classico corto che lo introduce come è successo con tutte le pellicole precedenti. Vi ricordiamo che Bao, che aveva anticipato gli Incredibili 2, ha vinto recentemente agli Oscar il premio come Miglior corto animato. Il motivo di tale decisione è ignoto e non è ancora chiaro se in futuro avremo una risposta in merito.