James Bond 25: Daniel Craig è pronto a tornare sul set

James Bond 25 è l’ultimo capitolo in produzione di uno dei franchise più longevi e fortunati della storia del cinema. Dopo diversi dibattiti e dubbi in merito, Daniel Craig è tornato nuovamente ad interpretare l’elegante 007, anche se qualche tempo fa c’è stato un contrattempo fastidioso…

James Bond 25: il protagonista è di nuovo in carreggiata

L’attore, infatti, circa un mese fa ha avuto un incidente mentre stava girando ed è stato fermo per un po’ di tempo. Fortunatamente, da come si può vedere nella foto in calce all’articolo, il divo sembra pronto per tornare sul set più in gamba e attivo di prima e noi gli facciamo i più sinceri auguri di pronta ripresa.