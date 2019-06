Pets 2 è al primo posto al box office italiano del fine-settimana

Pets 2 è il nuovo film d’animazione di Illumination Entertainment diretto da Chris Renaud (Cattivissimo Me, Lorax – Il guardiano della foresta) e scritto da Ken Daurio, Brian Lynch e Cinco Paul. L’opera è il sequel dell’omonimo lungometraggio del 2016 ed è uscita nelle sale italiane il 6 giugno scorso.

Pets 2: il suo trionfo in classica

Come riportato da ComingSoon.it, la pellicola in questione ha guadagnato altri 654.000 euro per un totale di 2.119.000 di €, 154 milioni su scala mondiale. Al secondo posto troviamo X-Men – Dark Phoenix con 510.000 e con un piccolissimo scarto, alla terza posizione, Aladdin (del quale trovate qui la nostra recensione), che nel weekend ha incassato 506.000 euro.