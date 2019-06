Sniper Elite VR Provato dall’E3 2019

Nel panorama videoludico non esistono corposi esempi di prodotti interamente pensati e costruiti sullo sniping: probabilmente la gestione dei ritmi, gli incarichi da portare a termine e le dinamiche di gameplay richiederebbero un livello così stratificato e complesso per risultare vincenti, che sono molte le software house intimorite dall’idea di concretizzare progetti simili. Fortunatamente, però, per gli amanti del genere esiste Rebellion, la quale – mediante i suoi Sniper Elite – ha creato un vero e proprio fenomeno, capace di produrre ben quattro capitoli principali, diverse remastered e addirittura un episodio in VR, destinato proprio a tutti quei fruitori desiderosi di immedesimarsi al 100% in un’esperienza il più attinente possibile al mondo dei cecchini. Grazie alla fiera losangelina, abbiamo avuto l’opportunità di testare a fondo Sniper Elite VR, avendo così la possibilità di comprendere tutte le caratteristiche fondamentali della produzione.

Sniper Elite VR: tra sniping e motion sickness

Durante la nostra prova, non abbiamo ovviamente potuto comprendere molto di ciò che riguarda tanto il collocamento temporale del prodotto quanto ulteriori dettagli sulla trama, dato che il test da noi conseguito ci ha catapultati immediatamente sul campo di battaglia. Sappiamo per certo, però, che il tessuto narrativo di Sniper Elite VR è completamente slegato dagli altri capitoli, potendo così vivere avventure mai giocate prima. Per fornire il massimo realismo possibile, gli sviluppatori ci hanno munito, oltre che del necessario visore, anche del confortevole AIM Controller, grazie al quale poter controllare sia il movimento del personaggio che la sua potente arma da fuoco. Difatti muovendo la levetta analogia potevamo spostare il character, mentre con il tasto posto sull’estremità anteriore del “pad” avevamo la possibilità di mirare la preda, facendo poi fuoco con l’apposito grilletto. Senza ombra di dubbio il sistema di shooting ci ha convinto non poco: per aumentare l’immedesimazione nella produzione e mirare correttamente, anche noi – come il protagonista – dovevamo chiudere l’occhio destro o sinistro a seconda della posizione occupata, così da avere una visuale chiara e lampante del campo di battaglia.

In generale l’azione ci è parsa fluida e avvincente, se non fosse che il titolo è permeato da un problema evidente e sinceramente limitante: il motion sickness. Ad ogni spostamento, infatti, abbiamo percepito una forte fitta allo stomaco, la quale ci ha destabilizzato non poco durante la partita. Tendenzialmente non soffriamo particolarmente le produzioni in realtà virtuale, ma Sniper Elite VR ci è sembrato piuttosto deficitario in questo. Non sappiamo sinceramente se la problematica possa essere risolvibile prima dell’uscita, ma rimane il fatto che allo stato attuale sarebbero più le difficoltà che il divertimento nel testare il prodotto. Tecnicamente, infine, il titolo è risultato essere nella media dei giochi VR, garantendo quella qualità tecnica minima affinché il risultato non sia disastroso. Anche il frame rate ci è sembrato alquanto stabile, e non abbiamo riscontrato particolari problematiche, se non qualche lecito bug dovuto allo stato non completo della build.

In conclusione, Sniper Elite VR non è riuscito a convincerci del tutto: sicuramente il feedback complessivo è più che buono, e le sensazioni provate si avvicinano davvero all’idea di impersonare un vero cecchino sul campo di battaglia, anche grazie all’ottimo AIM Controller; il problema principale, però, appare indissolubilmente legato alla presenza di un motion sickness particolarmente invalidante, capace davvero di offuscare parte delle ottime emozioni percepite durante il test. Speriamo vivamente che gli sviluppatori riescano a porre rimedio alla situazione, consegnando all’utenza un prodotto rifinito e scevro da simili limitazioni.